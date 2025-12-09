【
大
中
小
】 【
打 印
】
外交部：中方一貫主張中美通過合作實現共贏
http://www.CRNTT.com
2025-12-09 17:01:04
外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝）
中評社北京12月9日電（記者 海涵）據報導，美國總統特朗普8日表示，美國將允許英偉達向中國“經批准的客戶”出售H200人工智能芯片。
外交部發言人郭嘉昆12月9日在例行記者會上表示，我們注意到有關報導，中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中方未接聽日本“熱線”電話？外交部回應
(2025-12-09 17:00:28)
外交部：建議記者問問日方是否刻意滋擾中方
(2025-12-09 16:59:55)
外交部：呼籲巴阿繼續通過對話協商處理矛盾
(2025-12-09 16:59:13)
12月8日外交部例行記者會全文
(2025-12-09 00:37:00)
普京談中印關係 外交部回應
(2025-12-08 16:46:39)
外交部：中歐深化對話合作有利於雙方和世界
(2025-12-08 16:32:36)
外交部：美方應慎之又慎處理台灣問題
(2025-12-08 16:31:46)
日方炒作“雷達照射” 中方：惡人先告狀
(2025-12-08 16:30:57)
外交部：奉勸日方認認真真反思悔過
(2025-12-08 16:03:49)
外交部副部長苗得雨會見科威特駐華大使
(2025-12-08 14:15:53)