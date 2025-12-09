】 【打 印】 
外交部：中方一貫主張中美通過合作實現共贏
http://www.CRNTT.com   2025-12-09 17:01:04


外交部發言人郭嘉昆（中評社　海涵攝）
　　中評社北京12月9日電（記者　海涵）據報導，美國總統特朗普8日表示，美國將允許英偉達向中國“經批准的客戶”出售H200人工智能芯片。

　　外交部發言人郭嘉昆12月9日在例行記者會上表示，我們注意到有關報導，中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。

