韓國醫院屢遭黑客攻擊　網絡安全引關注

12月4日，在韓國首爾，人們在雪中候車。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，韓國多家醫院近來遭到黑客攻擊，有些醫院計算機系統被植入勒索軟件，還有的被威脅要曝光患者資料等敏感信息。僅有少數幾家大醫院迅速作出有效應對，大部分醫院以及診所仍存在網絡安全漏洞，引發擔憂。



韓國《中央日報》8日以多名公共衛生部門官員為消息源報導，韓國首都首爾一家醫院近日遭黑客攻擊，導致系統癱瘓。院方最終同意了黑客的勒索要求，支付了一筆比特幣贖金，系統運行才恢復。在另一起事件中，黑客經由缺乏防護措施的旁路網絡攻陷了主服務器，植入惡意代碼，但在嘗試植入勒索程序時，被韓國社會保障信息服務中心的監控系統發現端倪。該中心緊急聯繫醫院，指導院方人員“火速拔掉網線”，才避免了更大損失。



患者個人信息洩露事件也引發擔憂。一些洩露事件由內部員工所為，他們私自下載客戶資料並洩露給醫藥公司等機構。2023年7月，韓國個人信息保護委員會發現17家醫院共洩露了大約18萬名患者的資料。還有一些事件是黑客所為。2021年，首爾一家知名整形診所的網絡遭黑客入侵，黑客盜取了顧客整形前後對比照片和醫療記錄，直接聯繫顧客本人進行勒索。



一些小診所表示，自己完全無力應對這類威脅。一家診所甚至表示，給計算機設置密碼就是“唯一能用的安全手段”。



《中央日報》說，在韓國，國立大學的附屬醫院可從教育部獲取網絡安全支持，但大部分醫院需要自行購買網絡安全支持服務。若是購買社會保障信息服務中心的網絡安全服務，每年需支付1200萬韓元（約合5.8萬元人民幣）至1800萬韓元（約合8.7萬元人民幣）。出於成本考慮等諸多因素，許多醫院並未購買這項服務。在接受調查的270家大型綜合醫院中，衹有20家購買了該服務；在接受調查的7萬多家小型診所中，衹有5家購買了該服務。



社會保障信息服務中心分管醫療部門網絡安全事務的工作人員李成勛（音譯）介紹，如果提前備份了各項數據，醫院就可以在遭黑客攻擊後盡快恢復系統數據，需要注意的是數據必須備份在外部硬盤上，且與主系統處於物理隔離狀態。然而，在現實操作中，許多醫院沒有遵循該原則。