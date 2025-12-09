韓國單人戶首超800萬佔比高達36%

中評社香港12月9日電／韓聯社報導，韓國國家數據處（原統計廳）9日發佈的一份報告顯示，去年韓國單人戶家庭首次突破800萬戶，在整體家庭中所佔比重高達36%，創下歷史新高。



具體來看，去年單人戶家庭共804.5萬戶，2021年突破700萬戶大關後時隔三年增至800萬以上。單人戶在整體家庭中佔比36.1%，同比上升0.6個百分點，創下最高紀錄。分析認為，單人戶不斷增加歸因于青年婚姻數量減少、老齡化加速導致配偶先離世的情況增多等多重因素。



按各年齡段來看，單人戶家庭中70歲以上以19.8%居首，其後依次為29歲以下（17.8%）、60～69歲（17.6%）、30～39歲（17.4%）。



單人戶家庭收入、資產、債務水準均低於整體家庭的平均值。去年單人戶家庭年收入同比增加6.2%，為3423萬韓元（約合人民幣16萬元），僅為整體家庭的46.1%，且53.6%的單人戶家庭年收入不及3000萬韓元。今年單人戶家庭資產總額同比增加5.1%，為2.2302億韓元，為整體家庭的39.3%。債務餘額4019萬韓元，為整體家庭的42.2%。去年，單人戶家庭中510萬戶處於就業狀態，同比增加42.6萬戶，首超500萬。



單人戶家庭回答在身體不適（68.9%）、需要用錢（45.6%）、抑鬱（73.5%）時可獲得幫助的比例均低於整體家庭平均值。48.9%表示“偶爾或經常感到孤獨”，遠高於整體家庭（38.2%）。對人際關係感到滿意的單人戶家庭佔比51.1%，同樣低於整體家庭（55.5%）。