挺烏憂美　歐洲俄烏衝突斡旋“走鋼絲”

12月8日，在英國倫敦唐寧街10號首相府，英國首相斯塔默（左二）、法國總統馬克龍（右一）、德國總理默茨（左一）與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，英國首相斯塔默、法國總統馬克龍、德國總理默茨8日在英國首都倫敦與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談，強調烏克蘭需要強有力的安全保障，同時肯定美國就結束俄烏衝突作出的努力。



英國廣播公司（BBC）分析，歐洲既想支持烏克蘭，又怕美國因此甩手不幹，在有關結束俄烏衝突的外交斡旋中“走鋼絲”。



歐洲：與烏克蘭站在一起



唐寧街10號發言人說，與會領導人同意，歐洲必須與烏克蘭站在一起，加強烏克蘭能源設施防禦能力；同時強調需要在烏克蘭實現公正且持久的和平，其中包括強有力的對烏安全保障。發言人說，與會領導人還討論了利用俄羅斯遭凍結資產支持烏克蘭重建方面取得的“積極進展”。



BBC注意到歐洲領導人對美國的微妙態度，稱他們仍對美國的參與予以肯定。唐寧街10號發言人在當天聲明中說，英法德領導人討論了由美國主導、事關歐洲安全的和平談判的“重要性”，“支持已取得的進展”。



斯塔默在當天會談前說，相關會談雖然複雜，但還是有所進展。德國總理默茨說，對美方文件中某些細節存有疑慮，但“我們會加以討論”。



澤連斯基：領土問題沒達成妥協



據烏克蘭國際文傳電訊社8日晚報導，澤連斯基接受媒體採訪時說，烏克蘭和一些歐洲國家領導人的國家安全事務助理將共同研究烏方談判代表團團長烏梅羅夫從美國帶來的最新版俄烏“和平計劃”，預計9日晚完成修改，再交給美方審議。

