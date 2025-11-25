快評：“七重鎖定”　一道打不破的銅牆鐵壁

中評社快評／中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德富爾會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，指出台灣的地位已經被“七重鎖定”。這是王毅首次用“七重鎖定”描述台灣的地位。



王毅引用和列舉了七項歷史與法理依據，之後指出，一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土。



“七重鎖定”包括：1943年的《開羅宣言》規定日本戰後把台灣歸還中國；1945年的《波茨坦公告》規定必須實施《開羅宣言》條款；1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降；1949年中華人民共和國中央人民政府成為代表全中國的唯一合法政府；1971年聯合國大會2758號決議恢復中華人民共和國在聯合國代表權，並驅逐台灣代表；1972年的《中日聯合聲明》規定，日本政府“充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分這一立場”；1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所表明的各項原則應予嚴格遵守。



以上是一系列鐵的事實。“七重鎖定”環環相扣、層層遞進，從國際條約到國內法理，從歷史事實到現實秩序，構成了一道打不破的、無法撼動的銅墻鐵壁。



台灣當局昨天對“七重鎖定”作出回應，聲稱台灣地位“即便鎖定700次或7000次也不會成真”。台灣當局曲解歷史文件，不願面對現實，編造“主權獨立”謊言，這是徒勞的。嘴硬改變不了歷史定論，擋不住國家統一大勢。奉勸台灣當局認清現實，死了“謀獨”之心。