12月9日外交部例行記者會全文

外交部例行記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月10日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆12月9日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



深圳衛視記者：我們注意到，近期俄羅斯等周邊國家紛紛發聲反對日本首相高市早苗涉台錯誤言論，巴基斯坦、老撾、柬埔寨等國公開支持一中原則。地區多國媒體和學界人士表示，日軍在二戰中的暴行給亞洲和世界帶來深重災難，戰後日本非但沒有深刻反思戰爭罪行，政壇一些勢力反而企圖否認、歪曲甚至美化侵略歷史，妄圖突破和平憲法搞“再軍事化”，嚴重傷害各國人民感情，給地區和平帶來威脅。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：近代以來，日本軍國主義以所謂“存亡危機事態”為由，對中國和其他亞洲國家發動侵略戰爭，所到之處無惡不作，累累血債駭人聽聞。



二戰日軍屠殺平民三大慘案中，“南京大屠殺”被害人數超過30萬；“馬尼拉慘案”中，一個月內就有約10萬名菲律賓平民喪生；“新加坡大屠殺”導致數以萬計的本地人遇害。《遠東國際軍事法庭判決書》記載，日軍在馬來西亞、印尼、緬甸、泰國等地製造的大規模屠殺高達100多起。



日軍殘酷虐待盟軍戰俘，被日軍俘虜的盟軍戰俘死亡率高達27%，僅“巴丹死亡行軍”就有約1.5萬名美國和菲律賓戰俘死於非命。



日軍大搞強迫勞動，數萬名東南亞勞工和盟軍戰俘在修建泰緬鐵路中遭虐待身亡，超過400萬名被日軍強征的中國勞工因惡劣條件和超強度勞動傷亡。



日軍還強迫來自中國、朝鮮半島、東南亞、荷蘭等國家和地區的女性充當“慰安婦”，進行慘無人道的性奴役。