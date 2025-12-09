中國11月出口超預期　對美出口進一步放緩

中評社香港12月9日電／受全球貿易整體回升以及晶片和汽車出口高速增長帶動，中國11月出口額超預期反彈，逆轉10月的跌幅。



中國海關總署星期一（12月8日）發布的數據顯示，中國11月出口增速按美元計，同比增長5.9%，比10月加快7.0個百分點，高過路透社預估的3.8%增長，也高於彭博社調查得出的4%預期中值。



從出口商品來看，11月中國機電及高技術產品出口增長加速，其中集成電路和汽車出口額分別同比增長34.2%、53.0%，增速較上月加快18.9、7.2個百分點。



從出口國家地區來看，11月中國對歐盟出口增速加快至14.3%，創下自2022年7月以來最快增速。其中，中國對法國、德國和意大利的銷售額均實現兩位數增長；對非洲，拉丁美洲出口也分別激增至28.2%、14.1%；對亞細安出口增長則放緩至8.4%，為2月以來的最低增幅。



中國對美出口也進一步放緩。中美元首10月底在韓國釜山達成延長貿易停戰共識後，中國對美出口並未立刻好轉。數據顯示，11月中國對美出口同比大跌28.6%，這也是連續第八個月對美出口出現兩位數下滑。



經濟學人智庫中國高級分析師徐天辰接受《聯合早報》採訪時分析，11月出口反彈，表明中國出口商在開拓非美市場方面非常順利，而對美出口下降的情況會否持續，需要接下來幾個月進一步觀察。

