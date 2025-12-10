【
“出艙活動高手”張陸第五次漫步太空
http://www.CRNTT.com
2025-12-10 09:31:15
這是11月1日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的神舟二十號航天員乘組和神舟二十一號航天員乘組會師後拍攝“全家福”照片的實時畫面。（圖源：新華社）
中評社北京12月10日電／據新華網消息，神舟二十一號航天員乘組9日圓滿完成第一次出艙活動，完成了神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照等任務。指令長張陸時隔兩年半再度漫步太空，順利完成了神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝、溫控適配器多層罩更換等任務。這是張陸第五次完成出艙活動。
