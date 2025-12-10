“2025最具幸福感城市”調查結果發布

11月21日，人們在杭州西湖綠水芙蕖亭中晨練。（圖源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華網消息，“2025最具幸福感城市”調查推選結果9日在成都舉行的幸福城市論壇上發布。成都、杭州等11個省會及計劃單列市，溫州、無錫等11個地級市，北京市西城區等5個直轄市轄區，寧波市鄞州區、成都市雙流區等10個城區，太倉、樂清等11個縣級市當選。



“最具幸福感城市”調查推選活動由《瞭望東方周刊》主辦，迄今已連續舉辦19年，累計推選出100餘座幸福城市（區），成為目前最具影響力的城市主題活動之一。本年度調查推選圍繞“踐行人民城市理念，創造美好幸福生活”主題，緊扣中央城市工作會議和“十五五”規劃建議中關於建設現代化人民城市的目標要求，深入推介各地幸福城市建設的生動實踐，展示新時代以來城市高質量發展的豐富成果。



新華社副總編輯任衛東在論壇致辭中表示，在人民城市理念的指引下，我國各類城市建設始終聚焦人民的獲得感、幸福感、安全感，人民城市建設的成色更足，人民群眾的生活品質更優。面向“十五五”，城市高質量發展必將更多體現在有溫度、有質感、有歸屬感的城市現代化建設目標上。人民城市建設一定會打開更廣闊的空間，湧現出更多宜居宜業和美共生的幸福城市。



2025年度調查推選活動歷時3個多月，通過大數據采集、問卷調查、材料申報、實地調研和專家評審等環節的嚴格遴選，成都、杭州、寧波、南京、長沙、青島、沈陽、廣州、石家莊、西寧、福州被推選為“2025最具幸福感城市”（省會及計劃單列市）；溫州、無錫、台州、威海、泰州、宜賓、湖州、攀枝花、營口、張掖、雲浮被推選為“2025最具幸福感城市”（地級市）；北京市西城區、上海市閔行區、上海市徐匯區、北京市豐台區、北京市石景山區被推選為“2025最具幸福感城區（直轄市轄區）”；寧波市鄞州區、成都市雙流區、杭州市富陽區、廣州市天河區、杭州市臨安區、成都市溫江區、溫州市鹿城區、台州市黃岩區、日照市東港區、張掖市甘州區被推選為“2025最具幸福感城區”；江蘇省太倉市、浙江省樂清市、浙江省慈溪市、湖南省長沙縣、浙江省餘姚市、浙江省瑞安市、江蘇省宜興市、浙江省寧海縣、湖南省寧鄉市、山東省榮成市、湖南省瀏陽市被推選為“2025最具幸福感城市”（縣級市）。



根據材料申報和幸福城市大數據單項調查，四川省巴中市、甘肅省嘉峪關市、山東省肥城市、四川省金堂縣被推選為“2025最具幸福感城市之美麗宜業之城”。