北京第三代社保卡將進入常態化換發

11月10日拍攝的北京朝霞。（圖源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，9日，北京市人民政府新聞辦公室召開發布會，通報第三代社保卡最新進展。記者瞭解到，北京市已有近800萬人成功申領了第三代社保卡，使用量累計近6000萬次。截至目前，集中換發工作接近尾聲，即將轉入常態化換發階段。



北京市人力資源和社會保障局副局長馬兆軍介紹，第三代社保卡換發工作從2024年10月底啟動，分5個批次集中換發。常態化換發之後，將繼續保留集中換發階段的所有線上申領渠道，同時放開線下換發渠道，廣大市民可根據需要，就近在北京市16家合作銀行3000多家網點進行線下辦理。



社保卡是政府民生服務的基礎性載體。目前，北京市參保人員普遍使用的是第一代和第二代社保卡。第三代社保卡在技術和安全方面優化升級，採用容量更大的芯片，加載數字證書，新增“非接觸式”用卡等功能。第三代社保卡既是一張社保卡，也是一張辦事卡、交通卡、就醫卡、銀行卡。



就醫、購藥持卡結算是第三代社保卡的主要應用場景之一。北京市醫療保障局副局長馬崢介紹，北京持卡進行醫保結算的業務量始終保持較高的占比，換領第三代社保卡後，仍可延續原有流程，無需改變習慣。同時，第三代社保卡同步強化安全保障能力，實現結算服務的平穩銜接與安全升級，確保參保人用卡安全、服務體驗穩定。



社保卡“一卡通”正從“通用”到“好用”。馬兆軍說，北京市已有1300餘條公交地鐵線路、5000餘家定點醫療機構和定點零售藥店、12家市屬公園、25家市區兩級圖書館完成用卡環境改造。這意味著只需攜帶一張社保卡，即可便捷完成多種身份驗證和支付，享受各類民生服務。目前，北京市電子社保卡本地服務訪問量已超2700萬次。