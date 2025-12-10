華人陶瓷藝術家梁婉瑩：用泥土承載生命溫度

梁婉瑩在工作中。受訪者供圖 中評社北京12月10日電／據人民日報海外版報導，陶瓷藝術家梁婉瑩，深耕陶藝十餘載。她本科畢業於中央美術學院，後獲美國阿爾弗雷德大學陶藝碩士學位，作品曾於中國美術館、英國維多利亞與艾伯特博物館等機構展出，並榮獲紫金文化創意獎銀獎。



梁婉瑩的藝術之路跨越地理與文化邊界，從陝西西安鄉間奶奶做花饃的兒時啟蒙，到江西景德鎮窑火中的技藝錘煉，再到美國霍內爾小鎮的持續創作，每一段經歷都沉澱為創作養分。



2018年，她於特納畫廊舉辦“夢裡不知身是客”個人作品展，引發業界關注；其分享的揉泥、燒窑創作視頻在網絡平台收穫超70萬次瀏覽，更打動一位76歲老人重拾陶藝夢想，彰顯藝術跨越年齡的感染力。



她始終以泥土為紐帶，在傳統與當代、東方與西方的碰撞中，讓陶瓷成為承載生命溫度與跨文化共鳴的精神載體。



初心



梁婉瑩與陶瓷的緣分，始於央美校園裡一句“陶瓷可埋千年不腐”。初入校園時對陶藝懵懂的她，因這句話生出濃厚興趣。陝西歷史博物館的唐俑更讓她動容。憨態的小動物、靈動的人偶，讓她初嘗“一千年又遠又近”的奇妙，悄然萌發在陶瓷上“留下指紋”的衝動。揉泥時的“心流”更讓她沉溺：手掌與陶土推壓間，瑣事與恐懼暫退，這份被她形容為“媽媽輕拍哭鬧小孩”的安撫感，讓泥土成了情感出口。



童年看奶奶做花饃的記憶，多年後在她握起陶土時有了新的感悟。兒時只覺炕頭熱氣裡，奶奶揉面、捏形、點紅的場景熱鬧有趣。如今才發現，面團上的壓、捏、搓與揉泥如出一轍，都是無需言語卻傾注心意的溫暖。

