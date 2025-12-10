打擊跨境逃稅　港完善加密資產申報

香港有望與夥伴稅務管轄區，自動交換與加密資產交易相關的稅務資料。（大公報） 中評社香港12月10日電／香港特區政府昨日宣布，就實施經濟合作及發展組織（經合組織）頒布的“加密資產申報框架”（CARF）及經修訂的“共同匯報標準”（CRS）展開公眾諮詢，計劃於明年完成《稅務條例》修訂，目標是自2028年起，與夥伴稅務管轄區自動交換與加密資產交易相關的稅務資料，以及由2029年起實施新修訂的共同匯報標準。



與稅務管轄區交換資料



大公報報導，財經事務及庫務局局長許正宇表示，此舉旨在展現香港致力推動國際稅務合作、打擊跨境逃稅的決心，對維持香港作為國際金融和商業中心的聲譽至關重要。他強調，香港將在互惠原則下，與符合資料保密及安全標準的夥伴進行資料交換。



隨著數碼資產市場快速發展，經合組織於2023年公布該申報框架，要求參與稅務管轄區每年自動交換加密資產交易的稅務資料，並將新型數碼金融產品納入申報範圍。香港自2018年起已按共同匯報標準，與夥伴地區交換財務賬戶資料。



此外，因應經合組織自2024年起對香港進行第二輪共同匯報標準實施成效評估，特區政府建議透過修例，強制申報財務機構登記以加強識別，並提高罰則及優化執法機制，期望在評估中維持良好評級。



是次諮詢文件已上載至財經事務及庫務局網頁，闡述立法建議詳情，包括申報流程、紀錄備存要求及罰則等。公眾可於2026年2月6日前，透過郵寄或電郵提交意見。