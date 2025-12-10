積金局：MPF總資產1.5萬億　錄得正回報

中評社香港12月10日電／香港積金局主席劉麥嘉軒昨日發表網誌，表示12月1日是強積金（MPF）制度實施第25年，有賴僱主和打工仔女的共同努力，MPF的總資產已增至1.5萬億元，2025年初至今的淨投資回報率約15%。自MPF實施以來截至今年10月底，各類基金的年率化投資表現均錄得正回報，而佔MPF總資產合共八成的股票基金和混合資產基金，更分別平均錄得240%及200%累積淨回報，或5%及4.5%年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹。



“懶人基金”跑贏通脹



大公報報導，劉麥嘉軒指，MPF推出之前，本港衹有約三分之一的工作人口享有退休保障。隨著實施MPF制度，本港工作人口的退休保障覆蓋率至今已經接近百分百。除了強制性供款以外，越來越多打工仔女和僱主亦作出自願性供款。今年首三季的強積金總供款額中，有25%屬自願性供款，較十年前同期的比例增長近一倍，這突顯了越來越多人信賴強積金可以為退休儲備增值。



她表示，2017年推出的預設投資策略（DIS）“懶人基金”，設計穩健，採取分散投資的原則，並設有收費上限，其物有所值的特色，有助提升退休儲備。自推出以來，DIS旗下的核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹，成績令人鼓舞。隨著MPF計劃加入“積金易”平台，DIS的收費上限進一步降低，變相增加淨投資回報。



劉麥嘉軒又提到，去年6月開始投入運作的“積金易”是MPF推行以來最重大的改革。隨著越來越多MPF計劃加入“積金易”，減費效果日漸顯著。當MPF計劃加入平台後，行政費不可高於“積金易”目前37點子（0.37%）的收費水平，減費惠及超過一千萬個計劃成員賬戶，佔整體計劃成員賬戶逾九成。她表示，很有信心行政費未來能夠進一步降低，令所有計劃成員受惠。她表示，積金局會繼續推進多項措施，包括實施MPF“全自由行”，推廣自願性供款，提高MPF最低及最高供款入息水平和優化DIS。