中評社北京12月10日電／網評：投票率提升 展示香港民主優越性



來源：文匯報 作者：彭韻僖（全國政協委員）



立法會選舉圓滿舉行，特區政府全力推進選舉組織動員，社會各界積極響應。最終公布的投票率，較四年前第七屆立法會選舉高，其中地方選區的投票率為31.9%，較第七屆30.2%上升1.7個百分點；功能界別投票率為40.09%，較第七屆32.22%上升7.87個百分點，選委會界別投票率較第七屆98.48%更高，達99.45%。



堅定履行公民責任



儘管選舉期間遭遇大埔宏福苑火災，給社會帶來難以磨滅的創傷，也使部分選舉活動不得不暫停，但投票率體現了香港市民對新選舉制度下履行公民責任的執著、對特區政府管治的認同，更為香港未來注入信心。



從心理學角度來看，這次投票率反映出香港社會抵抗逆境的耐力。根據創傷後壓力症（PTSD－Post－Traumatic Stress Disorder）理論，嚴重事件會啟動心理防禦機制，即注意力會先聚焦於情緒撫平與安全感重建，因而減低對社會的關注。在火災傷痛困擾的背景下，此次選舉投票率仍能提升，顯示香港社會珍惜優質民主，選民關心、參與選舉的熱情並未被沖淡，反而展現出“越是困難越要堅守責任”的公民意識。



根據資源保存理論（COR Theory－Conservation of Resources Theory），個人的心理能量、注意力等均為有限資源，突發事件發生後，大量心理資源會用於處理悲痛情緒與善後事務，而減少對社會活動的參與。不過，今次選舉中，無論是選民繼續履行投票的公民責任，還是特區政府、社會各界攜手合作，既妥善處理救災善後，又確保選舉順利完成，用行動突破了資源保存理論，充分體現了香港市民對選舉的堅定支持。

