富途：港股最牛見34000　科股薦騰訊網易

（左至右）富途證券機構及私人財富部執行董事餘石麟、董事總經理謝志堅及首席分析師譚智樂。（大公報） 中評社香港12月10日電／富途證券首席分析師譚智樂昨日在投資策略交流會上表示，港股現價估值並不便宜，恒指在28500點將會遇到較大壓力。展望2026年，倘若恒指成份股的盈利增幅達到雙位數字，恒指目標可達31000點；如果企業盈利錄得強勁增長，樂觀情境下目標可達34000點。



大公報報導，譚智樂表示，今年港股牛市出現罕見情況，就是恒生指數跑贏科技指數，背後原因是恒指的低估值、高息股受捧。他相信，收息股會是2026年的投資主題，但漲幅未必可與2025年同日而語；再者要分辨好高息周期股，與歷史股息分派穩定的股份。因為高息周期股的股息分派或會比較波動。



富途證券建議兩類值得關注的高息股，第一類是派息能力穩定公司，例如內銀股、內險股、電訊股。第二類是受惠經濟改善並有優質資產公司，如新地（00016）、恒地（00012）、港鐵（00066）等。



譚智樂表示，在科技板塊中，投資者明年可以關注穩定盈利能力及現金流公司，例如騰訊（00700）、網易（09999）。此外，積極發展AI模型及產品公司也可以看高一線，相關公司包括阿里巴巴（09988）、快手（01024）。進取的投資者可以留意機器人板塊，關注公司包括優必選（09880）、地平線機器人（09660）、小鵬汽車（09868）。



美股方面，富途證券機構及私人財富部執行董事餘石麟預期，標普500指數明年目標7300點，潛在向上空間約7%至8%。