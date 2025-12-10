中評社北京12月10日電／網評：推動改革不負所託 充實民主內涵



來源：文匯報 作者：葉一舟（中山大學粵港澳發展研究院副教授）



12月7日的香港立法會選舉是一次具有重要意義的選舉，其原因包括：第一，這是一次新老交替的換屆選舉，有多名此前從未有立法會議員經歷，甚至沒有立法會選舉候選人經驗的“新人”參與到本次立法會換屆選舉當中，最終還有不少人當選。第二，在本次換屆選舉正式投票前不久，大埔宏福苑發生了香港近80年來最嚴重的火災，不僅牽動了全國人民的心，也讓香港社會瀰漫悲傷情緒，而選舉是開啟後續災後重建、制度改革等系列重要工作的第一步。經歷了如此特殊的換屆選舉，議員須深刻意識到自身肩負的憲制責任和社會期待，不負國家、社會和選民所託，為新選制下的高質量民主開新篇。



總結選舉結果，我們可以看到此次換屆選舉取得了值得肯定的成功。根據正式發布的數據統計，本次立法會選舉，三個界別的投票率均高於上屆，展現全社會邁向由治及興的堅定決心。



市民對推行改革有強烈期許



新一屆立法會有多名“新人”勝選，實現新老交替。這意味著大部分作為“新人”參選的候選人，雖然在社會知名度等方面或會比不上深耕多年並做出成績的資深議員，但仍能透過政綱與參選熱情，說服市民向他們投下信心一票。大埔火災無疑為社會帶來悲傷情緒，社會注意力絕大部分集中於災情相關的議題，但市民都對未來立法會能夠在災後重建、推行改革有所冀盼，這些都增加了他們投票的意願。



最終，立法會選舉投票率令人欣慰。通過過去四年的實踐，新選舉制度下的立法會用實際表現讓香港市民相信立法會能為香港辦實事，在涉及社會福祉和民生的重大事項上能以集中力量做事和切實解決問題為優先。另一方面，這也表明選民對本次選舉，以及候選人競選表現有所認同並懷有期許。

