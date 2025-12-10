中評社北京12月10日電／網評：日本為何對台灣“賊心不死”



來源：大公報 作者：朱穗怡



繼日本首相高市早苗上月暗示可能武力介入台海局勢後，日本防衛大臣小泉進次郎最近到訪日本最西端，在位於沖繩縣的與那國島上考察陸上自衛隊在當地的駐軍，並聲稱“計劃在與那國島部署的地對空導彈部隊正快速推進”。在高市政府發表涉台錯誤言論蓄意導致中日關係緊張之際，又高調談及在距離台灣地區僅約110公里的與那國島的軍事部署，顯然是刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，激化中日矛盾。



與那國島和石垣島作為日本自衛隊距離台灣地區最近的軍事據點，日方認為其戰略位置使它們在監控台海局勢中發揮著關鍵作用。可見，高市所謂“日方可能以武力介入台海局勢”並非無的放矢，而是如“鴨子劃水”般早就動作不斷，而且與美國方面脫不了幹係。



近年美國為全面打壓和圍堵中國大陸而大大提升台灣在其對華戰略中的位置，而日本政府亦步亦趨，在涉台問題上的表態轉趨高調。2023年7月日本國會議員更參與了一場重量級的台海戰爭兵推，討論“台海戰爭時，該如何支援台灣空軍、對台運補彈藥武器，甚至更首度討論若中國空襲日本本土，自衛隊該如何反擊作戰”。去年日本首次派遣自衛隊護衛艦夥同澳洲、新西蘭的軍艦過航台灣海峽。



據說，美、日還針對“台灣有事”制定應變計劃，包括在琉球群島以及菲律賓部署導彈部隊，並設立臨時軍事基地。美軍陸戰隊將計劃在沖繩縣試驗性部署無人艇，以備台灣發生緊急事態之際，無人艇能肩負補給物資至日本西南群島地區等任務。



在台灣問題上，日方雖唯美國馬首是瞻，但也有自己的小算盤。首先，日本政府不樂見兩岸統一，不樂見中國更加強大，害怕中國對日本造成威脅。尤其日本四分之三的貨船都要經過台灣海峽，日方認為，如果台灣回歸祖國，當日本船艦經過台灣海峽時將要受制於中國。因此，日本國內存在著“台灣是日本地緣安全‘生命線’”的論調。

