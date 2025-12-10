國台辦12月10日例行發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日主持例行新聞發布會，並就民進黨當局封禁小紅書、美台軍事聯繫、“台獨”政客有關謬論等議題回答記者提問，以下是問答全文：



陳斌華：各位記者朋友們，大家好。歡迎前來參加國務院台辦例行新聞發布會。



我首先發布一則兩岸重要交流活動信息。



2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行，本次年會以“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”為主題，圍繞把握“十五五”規劃制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。



新華社記者：福建省日前發布了貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》第五批政策措施。請您介紹相關情況。



陳斌華：12月2日，福建省發布貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）第五批政策措施，涵蓋支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作等3方面12條具體措施，包括加大用地用海保障、開設智能辦稅平台、支持台胞在台灣開設沙縣小吃門店等。本批措施積極回應台胞台企訴求，具體、務實、管用，將進一步加快構建福建全域融合發展新格局。