滙豐料聯儲明年或按兵不動

中評社香港12月10日電／美聯儲將於本周舉行今年內最後一次議息會議，市場普遍預期，美聯儲將會減息四分一厘，明年將再減息兩至三次，但滙豐私人銀行認為，美國經濟未見衰退風險，本月美聯儲減息後，明年可能維持利率不變。



大公報報導，目前美國聯邦基金利率的區間為3.75厘至4厘，利率期貨顯示，本周美聯儲減息至3.5厘至3.75厘的機會率已超過八成。此外，明年1月、3月、4月及6月都會有議息會議進行，利率期貨顯示，明年1月及3月美聯儲維持利率不變的機會較大，但4月份或6月份再減息四分一厘的機會率已分別超過四成，當中又以6月份減息的機會最大。



不過，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監範卓雲表示，美國經濟韌性比較較強，亦未見美國企業大幅裁員，在衰退風險趨緩下，明年美息或會按兵不動。



範卓雲強調，即使美聯儲明年沒有進一步減息，美股仍有上升空間，原因是今年的美股回報大部分來自盈利增長，而非市盈率擴張，故此標普500指數仍具上行潛力，有望在2026年底前升至7500點的新高。隨經濟周期和創新趨勢持續，美股因市場憂慮科技股估值過高而引發的跌市，相信只屬短暫性質。



新主席上任或掀波動



但美聯儲明年迎來新主席，以及明年11月美國國會舉行中期選舉，這將會成為明年投資市場的風險事件，範卓雲提醒投資者需採取分散風險的策略。如環球投資級別債券、優質亞洲和新興市場企業債券、黃金和對沖基金，建議持偏高比重配置，並核心配置於私募股本、私募信貸和基建投資，以提升投資組合多元化。