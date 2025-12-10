馬斯克：DOGE浪費時間　若能重來不會加入

中評社香港12月10日電／美國科技狂人馬斯克近日在一場播客（Podcast）訪談中坦言，若能重來，絕不會加入特朗普政府的政府效率部（DOGE）。



钜亨網消息，這位特斯拉（TSLA）與SpaceX創辦人在《The Katie Miller Podcast》中直言，該部門在縮減納稅人開支方面的成果“僅算小小成功”，而他本可將更多精力投入商業投資。



馬斯克描述這段經歷“近乎超現實”，並透露DOGE的名稱源自於網路建議。儘管認同控制政府支出的初衷，但他坦言數月努力收效甚微。“我們略有成效，阻止了大量無謂的‘殭屍支付’，僅透過嚴格執行支付規則，每年就能避免上千億美元浪費。”



他並舉例指出，這類無效支出規模可能高達2000億美元。



但現實與預期相去甚遠。馬斯克最初宣稱DOGE可節省2兆美元，卸任前卻將目標大幅下修至2026財年削減1500億美元。根據美國政治媒體《Politico》8月報導，經核實的合約取消與支出削減總額僅14億美元。



當被問及是否願重蹈覆轍時，馬斯克沉思片刻後嘆息道：“不，我不會。”



馬斯克進一步解釋道，若專注經營企業，“那些汽車就不會被付之一炬”（暗指特斯拉車輛自燃事故）。



馬斯克的最新表態也引發輿論熱議，被視為他對官僚體系低效率運作的尖銳批判。



值得注意的是，主持人的丈夫正是白宮副幕僚長Stephen Miller，這也讓此次訪談的背景更為特殊。



儘管馬斯克仍肯定控制政府支出的價值，但親身經歷揭示著改革理想與現實阻力之間存在著巨大鴻溝。

