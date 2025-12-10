國台辦：所謂“舊金山和約”非法無效

國台辦於12月10日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上表示，所謂“舊金山和約”是非法無效的，不具有任何國際法效力。



有記者提問說，台外事部門日前稱，“中華民國與中華人民共和國是互不隸屬”，二戰後“舊金山和約”已取代《波茨坦公告》和《開羅宣言》，“中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這是歷史事實”。請問發言人對此有何評論？



陳斌華指出，所謂“舊金山和約”是二戰之後美國糾集極少數國家對日單獨媾和炮製的產物。該“和約”違反1942年《聯合國家宣言》關於“各簽字國政府不得單獨同敵國停戰或媾和”的規定，同時違反《維也納條約法公約》關於“條約非經第三國同意，不得為該國創設義務或權利”的規定，無權處置台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的主權權利和領土，是非法無效的，不具有任何國際法效力。中國政府從一開始就鄭重聲明決不承認的嚴正立場。



陳斌華表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。中華人民共和國中央人民政府取代“中華民國政府”，是中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，沒有改變台灣是中國領土一部分的地位。民進黨當局借一紙無效和約，再次翻炒所謂兩岸“互不隸屬”的陳詞濫調，企圖混淆視聽、誤導輿論，挑戰國際社會公認的一個中國原則，完全無視事實，只會自取其辱。