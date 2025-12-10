香港經濟向好　商廈交投增五成

中評社香港12月10日電／甲級寫字樓價格對比高峰期已回落約四至五成，在減息及經濟好轉等利好因素下，個別企業用家開始趁低吸納，據中原（工商舖）數據顯示，今年11月份共錄得約80宗寫字樓買賣，按月升逾五成。其中，用家低位入市尋寶，星光行一個中層細單位剛以310萬元易手，成交呎價險守3500元，創該廈逾19年呎價新低。業界人士認為，甲級寫字樓新供應需時消化，市場仍以用家主導，投資需求仍弱，景觀相對遜色的寫字樓物業叫價難免受壓。



大公報報導，在用家主導下，本港寫字樓呎價仍受壓，繼信德中心西翼及力寶中心等港島甲廈後，尖沙咀星光行亦錄得新低呎價。中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，成交物業為尖沙咀梳士巴利道3號星光行9樓26室，面積約880方呎，新近以約310萬元易手，平均呎價約3522元。據瞭解，原業主於2005年4月以300萬元買入單位，當時呎價約3409元，現持貨逾20年沽出，賬面只賺10萬元，升幅約3.3%。



景觀左右價格 海景單位硬淨



翻查紀錄，星光行對上一宗相近呎價水平成交追溯至2006年9月（逾19年前），單位為8樓26室，面積約870方呎，以約307萬元易手，呎價約3528元。業界人士指，現時甲級寫字樓市場由用家主導，由於空置率仍高企，投資需求偏弱，景觀或質素次一等的寫字樓物業難免叫價受壓，以星光行今次成交為例，單位以樓景為主，呎價亦相對較低。



麥偉嫦表示，星光行樓高20層，地庫至4樓為零售樓層，5樓以上屬寫字樓，單位面積約200至1萬方呎，年初至今共錄7宗成交，除上述低價成交外，其餘成交呎價約4785至10022元，造價主要受景觀因素影響，以無遮擋維港海景單位呎價較硬淨，例如今年最高成交呎價的中層02室，面積878方呎，成交價約880萬元，呎價逾1萬元。



事實上，指標甲廈呎價已跌至超低水平，今年吸引企業出手承接，例如信德中心西翼22樓4及5室，面積共3961方呎，獲杭品生活科技（01682）旗下全資附屬公司以4753.2萬元購入，呎價約1.2萬元，創該廈2010年以來呎價新低。



業主趕年底出貨 買賣料回升



展望後市，麥偉嫦認為，近期市場錄得多宗指標商廈大手成交，企業用家紛紛加快入市決定，部分業主期望趕於年底前完成交易，兩者議價空間逐步收窄，因而令商廈買賣成交增多，隨著寫字樓買賣宗數回升，加上美國減息等利好消息帶動，預計個別寫字樓價格可望見底，相信屆時可吸引更多企業用家入市。