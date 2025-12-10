國台辦：賴清德種種倒行逆施注定失敗

國台辦於12月10日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上表示，賴清德及其當局衹有放棄“台獨”立場，回到兩岸關係發展正確軌道上來，才能讓台灣和平安寧。



有記者提問說，近日，賴清德在出席島內某論壇時妄稱，“中華民國”這個名字有助於團結，是寫在“憲法”裡，有助於團結台灣社會，台灣已經是個“主權獨立國家”，沒有必要再宣布“台灣獨立”；面對大陸未來威脅時，台灣要“用民主團結國家、用反共凝聚人民力量、國家利益最優先”。請問發言人對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德的分裂謬論，再次暴露其頑固堅持“台獨”立場，不斷進行謀“獨”挑釁，煽動對立對抗，是不折不扣的“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”、“戰爭煽動者”。賴清德種種倒行逆施，不斷撕裂台灣社會，造成國家認同、民族認同錯亂，嚴重破壞兩岸關係，嚴重損害島內民眾安全福祉，必遭反對，注定失敗。



陳斌華指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀。賴清德及其當局衹有放棄“台獨”立場，回到兩岸關係發展正確軌道上來，才能讓台灣和平安寧。