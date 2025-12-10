國台辦：預計今年全台GDP不如大陸許多省

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上表示，預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信。



有記者提問說，賴清德日前接受《紐約時報》採訪時稱，台灣今年經濟增長率達7.37%，妄稱“樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題”，希望大陸方面“不應考慮如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好”。請問發言人對此有何評論？



陳斌華就此指出，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。



陳斌華表示，今年以來，大陸主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。前三季度，大陸GDP超過101.5萬億元，同比增長5.2%，增量約4萬億元人民幣，三個季度的增長量就達到台灣經濟總量八成以上。預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信。



陳斌華說，賴清德為了“倚外謀獨”，違背經濟規律強推兩岸“脫鈎斷鏈”，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。



陳斌華指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。解決台灣問題，實現國家完全統一，是全體中華兒女的共同期盼。兩岸經濟同屬中華民族經濟，我們始終秉持“兩岸一家親”理念，致力於加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，向台胞台企分享中國式現代化發展機遇。