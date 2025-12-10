國台辦答中評：美方應慎之又慎處理台灣問題

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上就美最新《國家安全戰略》報告涉台內容回答中評社記者提問。他指出，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現美國領導人所作嚴肅政治承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持“台獨”分裂勢力“以武謀獨”，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



中評社記者提問說，美國日前公布《國家安全戰略》報告，8次提到台灣，包括台灣半導體產業地位、戰略位置重要等，宣稱“不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為”。賴清德稱，感謝美國國家安全戰略將遏制台海衝突列為優先事項，台灣將繼續作為可靠的夥伴，堅定致力於加強自我防衛，維護區域和平。請問發言人對此有何評論？



陳斌華指出，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷勾連外部勢力謀“獨”挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現美國領導人所作嚴肅政治承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持“台獨”分裂勢力“以武謀獨”，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。正告民進黨當局，“倚外謀獨”“以武謀獨”注定失敗。