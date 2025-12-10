國台辦：兩岸企業家峰會年會將在南京舉行

國台辦於12月10日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上介紹，2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行，本次年會以“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”為主題，圍繞把握“十五五”規劃制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。



陳斌華說，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。