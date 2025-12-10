【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
國台辦：兩岸企業家峰會年會將在南京舉行
http://www.CRNTT.com
2025-12-10 11:28:27
國台辦於12月10日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝）
中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上介紹，2025兩岸企業家峰會年會將於12月16日至17日在江蘇南京舉行，本次年會以“聚焦轉型創新 深化多鏈合作”為主題，圍繞把握“十五五”規劃制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。
陳斌華說，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席活動。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國台辦答中評：美方應慎之又慎處理台灣問題
(2025-12-10 11:27:06)
國台辦答中評：無底線媚美賣台 喪失良知
(2025-12-03 15:07:18)
國台辦：自相矛盾的作秀真是“沒出息”
(2025-12-03 13:42:27)
國台辦：決不輕饒迫害陸配的“台獨”幫凶
(2025-12-03 13:26:17)
國台辦：遵守《開羅宣言》是日本國際法義務
(2025-12-03 13:18:33)
國台辦：大陸海警巡查是正當、必要之舉
(2025-12-03 12:55:27)
國台辦：“逢陸必反”只會被民眾所唾棄
(2025-12-03 12:36:30)
國台辦：福建涉台領域又一立法 突出通、同
(2025-12-03 12:34:48)
國台辦：“台獨”意味著戰爭 是死路一條
(2025-12-03 12:32:53)
國台辦介紹台胞申領大陸身份證件條件及流程
(2025-12-03 12:31:14)