國台辦：民進黨成“民禁擋”

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）民進黨當局日前宣布對小紅書“暫定封禁”1年。國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上就此評論說，“匹夫無罪，懷璧其罪”。從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的“民禁擋”，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。



有記者提問說，大陸社交平台小紅書在台灣地區擁有超300萬用戶，其中70%是90後，已成為台灣民眾特別是青年常用、愛用的社交媒體。12月4日，民進黨當局以“被檢測出多項資安指標不合格”、“詐騙多”等為由，對小紅書“暫定封禁”1年。請問發言人對此有何評論？



對此，陳斌華引用《左傳·桓公十年》的名句“匹夫無罪，懷璧其罪”予以評論。他說，眾所周知，小紅書是定位為“生活興趣社區”的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。他們借由小紅書瞭解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的“信息繭房”和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂“資安”，暴露的是他們內心的恐懼和“不安”。



陳斌華指出，至於所謂“反詐”，據島內媒體報導，臉書在島內去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量。因此，民進黨當局名為“反詐”，實為“反民主”，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。



陳斌華表示，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的“民禁擋”，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果。其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年瞭解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。