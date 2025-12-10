中日關係緊張大量預訂取消　大阪旅遊業遭重創　

中評社香港12月10日電／隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。



彭博消息，他表示，年底前已有超過600筆預訂被取消，涉及1000多名中國客人。「在房地產和旅遊圈，我認識的人全都處境艱難。」他補充道。這凸顯出一種全行業的壓力感，而且如果趨勢持續下去，可能會演變成更大面積的危機。



大阪是日本第二大經濟中心，也是日本對中國遊客依賴度的最明顯象征之一。現在它正承受著中國人「罷游日本」的最大衝擊。關西國際機場航班減少情況是全日本最嚴重的，酒店、零售商和餐館也面臨取消大潮。



中國遊客對日本8．1萬億日圓（519億美元）旅遊收入的貢獻達到五分之一，是最大的一個消費群體。在日本首相發表涉台言論後，中國發布了旅行警告，導致中國遊客突然減少，從而給日本經濟為數不多的亮點之一構成威脅。



根據市場研究機構China Trading Desk，冬季和初春從中國飛往大阪的機票預訂減少了55％－65％，降幅高於全國平均水平，其中關西國際機場的預訂取消情況尤其嚴重。該機構還預測，中國遊客在大阪的奢侈品消費預計將下降近一半，至每月4000萬－6000萬美元。



日本綜合研究所經濟學家古宮大夢稱，如果旅行凍結形勢持續，那麼日本明年經濟損失可能達到1．2萬億日圓。他還說，如果緊張局勢迅速緩和，損失可能會被限制在5000億日圓左右。