中評社北京12月10日電／網評：從涉台謬論看日軍國主義陰魂需嚴防



來源：文匯報 作者：盧業樑（全國政協委員、香港中國經濟文化發展促進會會長）



高市早苗日前宣稱，若中國大陸對台灣動武，可能構成日本“存亡危機事態”。她憑藉這謬論演說俘獲七成以上支持率。日本前首相石破茂就指出，第二次世界大戰的甲級戰犯東條英機，當年也曾獲九成人支持，最後為日本帶來兩顆原子彈！



藉“存亡危機”發動戰爭有史可循



回看歷史，從九一八事變、七七事變一直到珍珠港事件，過去大日本帝國反覆使用“國家存亡”概念作為對外擴張的核心論述，並反覆以“生命線”、“自存自衛”、“危機”以及“帝國存立”等概念來推動戰爭。現如今，高市早苗再次拋出“日本存立危機”與集體自衛權論，是日本右翼軍國主義再次抬頭的信號，是對歷史正義的褻瀆，更是對地區和平穩定的嚴重威脅。



“國家存亡”邏輯最早成形於滿洲國，在九一八事變前， 1931年時任滿洲國鐵道總裁鬆岡洋右在帝國議會上提出著名的“滿蒙生命線論”，稱滿蒙問題“關乎國家存亡，是國民的生命線”，強調其對日本國防與經濟的必要性。



至1939年以後，日本政府更將“支那事變”與“南方資源確保”相連結，主張若不在中國取得勝利，帝國將面臨資源枯竭，最終仍會回到“存立難以維持”的框架。



“國家存亡危機”的正式化則出現在1941年。美國對日本實施石油禁運後，東京高層在禦前會議上明確將其定義為“存立危機”。



二戰期間大日本帝國持續以不同語彙包裝同一套邏輯，資源受到威脅，就宣稱面臨國家存亡、只要對手阻礙其擴張，就稱攸關帝國存立，必須自存自衛名義發動戰爭——1945年日本戰敗已證明這種模式是行不通的！

