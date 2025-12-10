中評社北京12月10日電／網評：攜手建設新田科技城 共築創科新高地



來源：文匯報 作者：鄧仁傑（香港中國企業協會副會長 招商局集團副總經理）



當前，全球新一輪科技革命和產業變革日新月異、加速突破，正在深刻改變科技創新範式，重塑企業組織形態，不斷催生新產業、新業態、新模式。香港憑藉“一國兩制”制度優勢、高度國際化的營商環境和雄厚的基礎科研實力，在國家創新體系中扮演著不可替代的角色。國家“十五五”規劃建議明確提出，“支持香港建設國際創新科技中心”，為香港發展創新科技提供了強有力的戰略指引和力量支撐。



今年施政報告將北部都會區定位為“香港未來發展的新引擎”，並通過成立北部都會區委員會、拆牆鬆綁簡化程序等制度創新，推動北都區建設全面提速。新田科技城作為北部都會區的創科核心節點，必將成為香港發展新質生產力的戰略要地和國家“引進來、走出去”的重要創科樞紐。特區政府創新科技及工業局日前發布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》（簡稱《綱要》），標誌著香港“南金融、北創科”新戰略布局加快打造，邁出了建設國際創新科技中心的關鍵一步。



發揮平台功能 創造更多機遇



新田科技城作為香港創新發展的重要載體，為各類科創企業在港發展提供了前所未有的機遇。



一是定位突出，戰略支撐價值顯著。作為香港創科發展的核心區域與北部都會區產業升級的關鍵支撐，新田科技城聚焦原型開發、中試轉化及小規模量產等關鍵環節，精準匹配企業技術落地與產業轉化需求，勢必將吸引各類企業、資源聚集，逐步形成涵蓋研發、轉化、生產、服務的完整創科生態。根據估算，其全面運營後每年將為香港貢獻2，500億元以上的GDP，並提供超30萬個全職崗位。

