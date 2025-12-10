國台辦：賴清德顛倒黑白　蒙騙不了台灣民眾

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）賴清德日前稱，馬英九任內8年“將經濟鎖入大陸”，而他“沒有看到所謂和平紅利”。國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上就此表示，無論賴清德如何顛倒黑白、胡說八道，都掩蓋不了事實真相，蒙騙不了台灣民眾。



有記者提問說，賴清德日前稱，馬英九任內8年“將經濟鎖入大陸”，而他“沒有看到所謂和平紅利”。國民黨抨擊賴清德上台後把台灣推向戰火，還不忘搞“認知作戰”。請問發言人對此有何評論？



陳斌華表示，2008年至2016年，兩岸雙方在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，開創了和平發展的新局面，兩岸同胞得以共享發展成果和利益福祉。兩岸兩會簽署了23項協議，解決了一系列事關兩岸民眾切身利益的問題。兩岸貿易、投資、產業合作深入推進，台灣企業和民眾從中獲利。兩岸人員往來更加便利，融洽了兩岸同胞感情，拉近了心理距離，維護了台海和平。



陳斌華指出，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，違背台灣社會主流民意，處心積慮煽動“反中抗中”，勾連外部勢力不斷謀“獨”挑釁，恣意妄為、倒行逆施，導致台海局勢緊張動蕩，台灣同胞切身利益受到嚴重損害，怨聲載道。無論賴清德如何顛倒黑白、胡說八道，都掩蓋不了事實真相，蒙騙不了台灣民眾。

