中評社北京12月10日電／網評：從選舉結果看香港教育的承傳與開新



來源：大公報 作者：招祥麒（香港華夏教育機構副會長）



立法會換屆選舉順利完成，標誌著香港在“愛國者治港”原則下穩步邁向良政善治。此次教育界別選舉競爭激烈，候選人皆展現出對教育事業的熱忱與承擔。結果鄧飛校長以13759票當選新一屆教育界別立法會議員，本人謹代表香港華夏教育機構，祝賀鄧飛校長當選，相信以其豐富的前線教育經驗及對政策的深刻理解，必能為業界帶來務實的貢獻。張澤鬆教授雖以11206高票而未能當選，但已盡全力，當得失無悔。



一、選舉彰顯教育界在承傳中追求開新



是次選舉中，各候選人均提出具建設性的政綱，展現教育界理性務實的風範。教育界別鄧飛強調“追求卓越，穩健同行”政綱，著重解決教育界面臨的各種挑戰，體現對教育傳統的深刻承傳；張澤鬆教授提出的“真·新未來”理念，聚焦科技融合與資源公平，展現開拓新局的視野。至於循選委會界別參選的教聯會黃錦良校長長期推動愛國教育與教師福祉，劉智鵬教授深耕歷史教育與文化傳承，培僑中學伍煥傑校長提倡系統化推動STEM教育。這種“承傳與開新並舉”的多元對話，正反映香港教育界既扎根根本、又面向未來的集體智慧。



培育兼具根與魂的新一代

