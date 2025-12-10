中國對拉丁美洲和加勒比政策文件（全文）

中評社北京12月10日電／據新華社報導，以下為中國對拉丁美洲和加勒比政策文件全文內容：



前言



當前世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，全球南方聲勢卓然壯大，在人類進步事業中發揮著越來越重要的作用。同時，世界經濟增長動能不足，局部衝突和動蕩頻發，單邊霸凌行徑損害國際和平與安全，人類社會面臨前所未有的挑戰。



中國已經全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，踐行全人類共同價值，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，深入推進高質量共建“一帶一路”，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。



作為發展中國家、全球南方的一員，中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。近年來，中國國家主席習近平就加強中拉關係和各領域合作提出一系列重大倡議和舉措，賦予中拉關係新的時代內涵。中國政府發布第三份《中國對拉丁美洲和加勒比政策文件》，旨在總結經驗，展望未來，全面闡述中國對拉政策，推動中拉關係和各領域合作再上新台階。



第一部分



拉丁美洲和加勒比——充滿生機和希望的熱土



拉美和加勒比地區是全球南方重要組成部分，是維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮的重要力量。近年來，拉美和加勒比國家積極探索符合本國國情的發展道路、推進團結自強、參與全球治理，國際影響力不斷提升。

