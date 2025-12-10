【
何立峰會見世界貿易組織總幹事伊維拉
http://www.CRNTT.com
2025-12-10 17:33:49
中評社北京12月10日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰12月9日晚在京會見世界貿易組織總幹事伊維拉。
何立峰表示，中方堅定支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義。中國將積極參與世界貿易組織改革，持續推動貿易和投資自由化便利化，與各方一道維護開放、穩定、可預期的國際貿易環境。
伊維拉讚賞中方堅持多邊主義、支持多邊貿易體制的立場，並表示多邊貿易體制為全球貿易提供了穩定性和韌性，希望各方在世界貿易組織框架下加強對話與合作。
