陳晨：中韓人員往來應從增量走向提質

中山大學中韓人文交流研究中心主任、副教授陳晨（本人供圖） 中評社香港12月11日電（記者 馬逸群）12月6日，在上海華東師範大學舉行的中韓關係圓桌論壇上，中山大學中韓人文交流研究中心主任、副教授陳晨發表了題為《回暖後的期待：中韓人員往來應從“規模擴張”走向“質量提升”》的報告。



陳晨首先肯定了2025年APEC會議之後，中韓關係整體氛圍回暖，兩國政府均在積極推動人文領域合作。特別是免簽政策的推進更是直接帶動了人員往來的快速升溫，交流頻率顯著提高，為改善兩國社會的相互認知、增進民間理解創造了難得的窗口期。



她表示，從國際交往經驗看，人員往來是認知改善的重要基礎和必要條件，人員交流“量”的增長，更多代表的是民心相通的“潛力”。接下來，如何讓“數量擴張”更順暢地轉化為“理解加深”，正在成為中韓人文交流進入新階段後必須直面的核心課題。

她經過研究發現，不同群體在交流中的作用差異較大。過去討論人員往來時，往往較少區分具體人群，容易形成“交往越多、認知越好”的總體預期。實際上，留學生、經貿人士、旅遊者、智庫學者等群體的互動邏輯存在明顯差異，其交流深度、接觸方式與潛在風險點也並不相同。以留學生為例，韓國高校中國留學生數量增加很多，但深度交流未能同步增加。在課堂、小組作業及校園生活中，“各自成圈”的現象較為普遍，這實際上阻礙了跨文化互動和相互理解的空間。

