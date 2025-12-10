“全球治理之友小組”在聯合國總部正式成立

12月9日，“全球治理之友小組”啟動會議在紐約聯合國總部召開，“全球治理之友小組”正式成立。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團9日在紐約聯合國總部舉辦“全球治理之友小組”（簡稱“之友小組”）啟動會議，之友小組正式成立。中國常駐聯合國代表傅聰主持會議，來自世界各地區近40個之友小組創始成員國代表與會。



傅聰表示，中方提出全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向五大核心理念，這是中國向世界提供的又一重要公共產品，為改革和完善全球治理貢獻了中國智慧和中國方案。在全球治理倡議指引下，中方倡議成立之友小組，旨在同各方一道，圍繞全球治理領域的重大議題加強交流合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系。中方願同之友小組成員共同努力，不斷完善之友小組機制建設，深化交流合作，為改革完善全球治理貢獻力量。



與會各國踴躍發言，高度認同並支持全球治理倡議，熱烈歡迎之友小組成立，讚賞中方在全球治理的引領作用，期待之友小組加強政策溝通和務實合作，為維護多邊主義、改革和建設全球治理體系注入新動力。



會後，之友小組發表共同聲明，強調成立之友小組是落實全球治理倡議的重要一步，要共同維護二戰勝利成果，支持聯合國作用，就全球治理重大問題協調行動，誠邀更多志同道合的國家加入。



傅聰在會後接受媒體採訪時表示，之友小組成員高度評價全球治理倡議，強調要在全球治理倡議指引下，共同維護國際公平正義、支持聯合國發揮作用、改善全球治理。之友小組是一個開放、包容的平台，相信將有更多志同道合的國家加入其中。中方願同各國攜手努力，在聯合國平台全面落實全球治理倡議，推動構建更加公正合理的全球治理體系，共同構建人類命運共同體，共創人類更加美好的未來。



巴基斯坦常駐聯合國代表阿西姆·艾哈邁德在接受採訪時表示，鑒於當今世界面臨多重危機，以及國際社會對多邊主義和聯合國作用的信心日益下降，全球治理倡議的提出非常及時。這項倡議建立在中方此前提出的多項倡議的基礎上，體現了全球視野和中方的領導力，巴基斯坦對該倡議表示全力支持。巴基斯坦將與中國一道，共同努力推進這一倡議。

