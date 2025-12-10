RISC－V全球晶片市佔率　中國突破25%

中評社香港12月10日電／最新數據顯示，RISC－V架構在全球晶片市場佔有率已突破25%，形成與ARM、X86三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。



钜亨網消息，在當前全球晶片競爭加劇的背景下，中國晶片產業正積極尋求技術自主之路。近年來，中美科技摩擦持續升級，從光刻機到晶片設計軟體等多個關鍵環節受到制約，促使中國加快對開源架構RISC－V的佈局，這一選擇被業內視為實現技術突圍的重要路徑。



中國工程院院士倪光南早前指出，擁抱開源架構是打破技術壟斷的關鍵。不同於受西方企業控制的ARM和X86架構，RISC－V具有開放、可自由使用的特性，更能保障中國晶片產業的供應鏈安全。



目前，全球RISC－V基金會成員已快速增長，中國科學院、阿里巴巴等機構和企業積極參與其中，推動生態建設。



在產業落地方面，阿里巴巴達摩院已形成較完整的RISC－V產品系列。自2018年推出首款處理器IP玄鐵E902以來，阿里產品線已覆蓋E、R、C三大系列，累計出貨量突破45億顆。今年推出的服務器級處理器玄鐵C903主頻達3.4GHz，性能表現已可媲美主流架構，適用於PC、邊緣伺服器等高性能計算場景。



阿里達摩院同時也建構開放式設計平台“無劍”，通過降低開發門檻吸引更多合作方加入，加速RISC－V生態成熟。



隨著AI技術發展，阿里基於通義大模型的技術累積，有望為RISC－V架構注入新動能，推動其在AI計算場景的應用創新。



RISC－V開源架構已進入主流競爭階段，中國晶片企業的前期戰略佈局初見成效。業內專家認為，開源模式能有效集聚全球開發者智慧，中國通過持續投入生態建設，有望在晶片自主創新領域打開新局面。