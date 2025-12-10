【
大
中
小
】 【
打 印
】
亞行上調今年中國經濟增速預測0.1%
http://www.CRNTT.com
2025-12-10 17:28:50
中評社北京12月10日電／據新華社報導，亞洲開發銀行（亞行）12月10日發布的《2025年亞洲發展展望》報告顯示，得益於中國出口的韌性表現和財政政策持續發力，亞行決定上調對2025年中國經濟增速預期0.1個百分點。
報告還預計，2025年亞太地區發展中經濟體增速將達到5.1%，高於9月份預測的4.8%。
亞行首席經濟學家朴之水表示，儘管前所未有的不確定性給全球貿易環境蒙上陰影，但亞太地區穩固的經濟基本面為本地區強勁的出口表現和穩健的增長提供了支撐。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
11月份居民消費價格同比上漲0.7%
(2025-12-10 17:22:21)
專家解讀11月CPI和PPI數據
(2025-12-10 17:20:51)
今年11月工業生產者出廠價格環比繼續上漲
(2025-12-10 17:19:11)
中國經濟這一年：培育新優勢 激發新動能
(2025-12-10 17:17:45)
稅收大數據里的中國經濟亮點
(2025-12-09 15:12:01)
我國貨物貿易進出口連續10個月保持增長
(2025-12-09 15:09:22)
專家解讀今年1至10月份工業企業利潤數據
(2025-11-27 12:25:45)
內地2027年形成3個萬億級消費領域
(2025-11-27 12:23:31)
中國經濟論壇展望“十五五”中國經濟
(2025-11-24 17:50:08)
第二十屆中國經濟論壇在廣州舉行
(2025-11-20 16:02:36)