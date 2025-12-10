亞行上調今年中國經濟增速預測0.1%

中評社北京12月10日電／據新華社報導，亞洲開發銀行（亞行）12月10日發布的《2025年亞洲發展展望》報告顯示，得益於中國出口的韌性表現和財政政策持續發力，亞行決定上調對2025年中國經濟增速預期0.1個百分點。



報告還預計，2025年亞太地區發展中經濟體增速將達到5.1%，高於9月份預測的4.8%。



亞行首席經濟學家朴之水表示，儘管前所未有的不確定性給全球貿易環境蒙上陰影，但亞太地區穩固的經濟基本面為本地區強勁的出口表現和穩健的增長提供了支撐。