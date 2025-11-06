趙懿黑：韓國民粹主義如何影響其外交政策？

上海社會科學院國際問題研究所助理研究員趙懿黑（本人供圖） 中評社香港12月23日電（記者 馬逸群）12月5日，上海社會科學院國際問題研究所助理研究員趙懿黑在華東師範大學舉行的中韓關係研究青年論壇上發表《韓國民粹思潮的擴散及其對外交政策空間的再塑造》主題報告，系統闡釋了韓國的民粹主義思潮如何影響該國的對外政策。



趙懿黑表示，近年來，韓國社會的民粹主義思潮持續升溫。民粹主義作為一種意識形態，傾向於將社會劃分為“純粹的民眾”與“腐敗的精英”兩個對立陣營，並主張政治應是民眾普遍意志的直接體現。從2016年“燭光集會”、2022年充滿民粹色彩的大選，到2024年的“戒嚴風波”，民粹主義在韓國不斷演進，對國內政治生態與外交政策走向產生了深刻影響。



首先，趙懿黑分析了韓國民粹主義思潮的誘因。她認為，韓國民粹主義的興起是經濟、社會與政治制度等因素長期作用的結果。第一，經濟長期低迷、就業困難與房價高企，特別是青年失業率居高不下、住房成本飈升，為民粹主義提供了社會心理基礎。第二，階層固化與教育不公引發公平危機。財閥經濟模式導致財富高度集中，青年階層分化尤為嚴峻。同時，教育體系中的特權現象進一步削弱了社會流動的可能性。第三，制度化的表達渠道受阻。韓國國會長期陷入黨派惡鬥，難以形成有效治理與制衡；政黨也多圍繞個別政治家構建，未能有效整合與調解不同社會群體的利益訴求。

