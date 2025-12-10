港迎新機遇　制定航運新規則

中評社北京12月10日電／據大公報發表招商局能源運輸股份有限公司總經理王永新文章，當前全球航運業正面臨雙重變革的深刻洗禮。新一輪科技革命推動數字化、智能化浪潮席捲全球航運業，而地緣政治格局的重構則加速著全球航運規則體系的變革。在這個關鍵歷史節點，香港面臨著成為國際航運規則制定中心的重大戰略機遇。



根據國際海事組織的最新報告，到2030年，全球航運業需要在減排、數字化等領域建立超過200項新標準規範。這一數據充分表明，我們正處在一個航運規則體系重構的關鍵時期。



從歷史維度來看，全球航運規則體系正迎來百年未有之大變革。傳統以西方主導的規則體系，難以適應新形勢下全球航運發展的需要。以綠色航運為例，國際海事組織的數據顯示，航運業每年排放的二氧化碳超過10億噸，佔全球總排放量的近3%。這一嚴峻形勢催生了大量新的規則需求，特別是在低碳燃料標準、碳排放交易機制等領域。另據德勤的研究報告預測，到2027年，全球航運業在數字化方面的投資將達到380億美元，這將推動大量數字經濟新規則的形成。



香港擁有得天獨厚的優勢條件去把握這一歷史機遇。根據世界經濟論壇發布的《全球競爭力報告》，香港在司法獨立、法治水平和商業規範等方面持續位居全球前列。這種獨特的“中西合璧”優勢使其成為連接內地與世界的最佳橋樑。數據顯示，香港是目前全球唯一同時與內地和國際市場保持高度聯通的城市，這為規則的試驗和創新提供了理想環境。



香港的法治優勢尤為突出。根據世界銀行的最新評估，香港在合同執行效率、司法公正性等指標上均位居全球前十。同時，香港的國際仲裁服務也保持領先，2023年香港國際仲裁中心處理的案件數量較上年增長18%，其中涉及航運的爭議解決案件佔比顯著提升。這些優勢為香港建設國際航運規則中心奠定了堅實基礎。



突破傳統思維局限



香港建設國際航運規則中心，絕不能簡單複製倫敦模式，而應把握後發優勢，走出一條以數智化為核心的跨越式發展路徑。這條路徑的獨特價值在於其引領性、超越性和創新性，其核心是通過數字技術重構規則制定的方法論體系。

