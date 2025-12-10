】 【打 印】 
國台辦：民進黨政客喪失民族立場　令人不齒
http://www.CRNTT.com   2025-12-10 12:18:03


國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社　陳思遠攝）
　　中評社北京12月10日電（記者　陳思遠）據報導，台北一所小學校堅持演唱舊版、歌詞含有“成為堂堂正正中國人”的校歌，此舉讓綠營“破防”。民進黨籍台北市議員要求進行處理。國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上就此表示，民進黨政客喪失民族立場，進行政治操弄，令人不齒。

　　陳斌華指出，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。校歌傳承的是歷史記憶與文化根脈，“做堂堂正正中國人”是兩岸同胞共同的身份認同。 


