有台媒炒作“三張門票”？國台辦：無中生有

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月10日電（記者 陳思遠）近期有台灣媒體報導稱，習近平主席可能在農曆年前後與國民黨主席鄭麗文會面；會面將以所謂“三張門票”為前提，涉及軍售、交流、統一等。國台辦發言人陳斌華12月10日在例行記者會上對此予以駁斥，他表示，相關報導純屬無中生有、憑空捏造。



有記者提問說，近期有台灣媒體報導稱，習近平主席可能在農曆年前後與國民黨主席鄭麗文會面；會面將以所謂“三張門票”為前提，涉及軍售、交流、統一等。國民黨駁斥相關報導是造謠，重申國民黨堅持“反對台獨以避戰，九二共識以謀和”的兩岸路線，對此有何評論？



陳斌華表示，《自由時報》向來以虛假報導見長，相信大家已見慣不怪。相關報導純屬無中生有、憑空捏造，民進黨和有關綠媒惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑、破壞兩岸正常交流交往，打壓政治異己，撈取選票和政治利益，司馬昭之心，路人皆知。



陳斌華指出，我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，與中國國民黨和島內各政治團體、有識之士加強交流往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。