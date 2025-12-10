出口超預期　非洲成新增長點

（圖片來源：大公報） 中評社北京12月10日電／據大公報報導，貿易摩擦的衝擊下，中國今年出口的超預期韌性著實令市場驚喜。11月出口更是超預期回升，脫離負增長區間，其中非洲無疑是最主要的邊際變量之一（單月非洲出口同比上升至27.6%，拉動近1.5個百分點，一度超越東盟等其他經濟體）。今年以來，中國對非洲出口可謂是“一枝獨秀”，不僅出口增速顯著高於東盟、歐盟等主要貿易夥伴，同時非洲對中國出口的拉動也從去年微不足道的0.2%大幅上升至1.3%，貢獻了今年約四分之一的總出口增速。在美國關稅“圍堵”、全球貿易格局重構的背景下，非洲市場正加速成為中國出口“突圍”新的增長點。



非洲國家在買什麼？非洲發展潛力與工業短板之間的供需矛盾，導致基礎設施建設、能源開發等領域高度依賴技術和設備進口，這使得中國成為非洲工業化進程中不可或缺的“技術載體”。自“一帶一路”倡議提出以來，中國對非洲投資深化，既改善非洲硬件條件，也推動中國機電產品通過本地化配套融入非洲產業鏈，在非洲市場的影響力與競爭力顯著增強。



從產品上，基建需求主導下，機電產品佔非洲自華進口絕對比重。其中，機械設備、電氣機械、汽車、船舶、鋼鐵及其製品等五類基建相關產品，佔非洲自華進口機電產品的絕對比重（合計約55%），貢獻了今年以來對非出口增速的75%，成為拉動出口的核心引擎。



尤其在非洲加速推進綠色能源轉型的背景下，中國對非洲新能源產品出口迎來爆發式增長。“新三樣”中，鋰離子蓄電池、太陽能電池、電動汽車同比增速均實現兩位數增長。



此外，我們認為今年以來，對非洲出口的爆發式增長背後，有三個重要的催化劑：



零關稅政策 深化中非合作



首先，中美貿易政策轉向下，全球貿易格局的重構成為關鍵導火索。4月以來美國對非洲主要貿易夥伴加徵高額關稅，直接衝擊其農產品、礦產等支柱產業出口。與此形成鮮明對比的是，中國通過制度性開放強化合作紐帶，6月，中國宣布對53個非洲建交國全面實施100%稅目零關稅政策，覆蓋農產品、工業製成品等全品類，贏得了非洲市場的好感和支持，中非合作再度深化。因此，部分原本流向其他市場的中國出口訂單加速向非洲轉移。

