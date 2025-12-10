今年全球貿易有望首次突破35萬億美元

中評社北京12月10日電／據新華社報導，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）9日發布最新報告指出，儘管受地緣政治局勢緊張、全球需求不均衡、貿易成本上升等因素影響，全球貿易在2025年下半年仍保持增長，全年貿易額有望首次突破35萬億美元。



報告顯示，2025年第三季度全球貿易較上季度增長2.5%，其中貨物貿易增長近2%，服務貿易增長4%。預計今年第四季度全球貿易增長將持續，但增速放緩。全年總貿易額將有望比去年增長約7%，其中貨物貿易預計增長1.5萬億美元，服務貿易預計增長7500億美元。



報告指出，過去一年，東亞地區出口增長最為強勁，增幅為9%，其中區域內貿易增長10%。南南貿易增長約8%，反映出發展中經濟體之間經濟聯繫日益緊密。各經濟體中，中國和韓國在東亞地區表現突出，巴西和南非則分別是南美洲和非洲的主要增長引擎。同時，印度和中國的服務出口增長強勁，凸顯新興經濟體在全球貿易中日益重要的地位。



報告還指出，2025年，“友岸外包”與“近岸外包”的趨勢再次加強，貿易向政治立場相近或地理位置臨近的夥伴轉移，全球貿易格局正在經歷重塑。



貿發會議預測，由於全球經濟活動放緩、債務攀升、貿易成本上升以及持續的不確定性帶來的壓力，2026年全球貿易增長將趨於放緩。



