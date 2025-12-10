“淘金熱”背後，警惕這些黃金消費“陷阱”

中評社北京12月10日電／據新華社報導，近期，黃金珠寶類消費需求攀升。國家統計局數據顯示，今年前10個月，我國限額以上金銀珠寶類零售額3131億元，同比增長14.0%。



不過，日益火熱的黃金消費市場仍存在真假難辨、成色難定、渠道混雜、售後缺失等“陷阱”。業內專家建議，應通過信息公開、標準統一、渠道規範等措施，完善市場保障體系，保障黃金消費者的合法權益。



“沙金”非金，莫貪便宜



伴隨金價持續上漲，一種名為“沙金”的首飾在市面上流行起來。因其外觀酷似黃金、價格低廉，被不少消費者稱為“黃金平替”。一些商家宣稱其“不掉色、不怕火燒”，甚至打著“越南沙金”“緬甸沙金”等名義進行售賣，單月銷量可達十萬件。



“從我拿到的沙金手鐲來看，外觀和黃金手鐲幾乎沒有差別，買黃金得上萬元，沙金百來元就能買到。”王女士在某線上購物平台多次購入沙金首飾，每天都可以換著戴不同款式，如果掉色了就再去買新的，“感覺很划算”。



業內專家提醒，“沙金”首飾中的沙金，並非天然存在於砂層或河床中的金粒，而是“黃銅鍍金”，有的甚至不含任何黃金，純粹是銅鍍層“偽裝”。商家將這種產品稱為“沙金”，讓消費者產生誤解。有的商家宣稱沙金“含金量5%”，實際檢測卻很難達到。



中國有色金屬工業協會金銀分會副秘書長、山東招金金銀精煉有限公司副總經理梁永慧說，真正的“沙金”有一定天然金含量，且需經過複雜提純工藝，但市面流通的“越南／緬甸沙金”多為黃銅鍍金，表面電鍍一層極薄的黃金層，黃金含量微乎其微。



梁永慧表示，市面上流行的“沙金”，問題主要是三個方面：一是重金屬超標，危害健康。部分“沙金”首飾的鎳釋放量超標上千倍。鎳是常見的致敏金屬，長期佩戴下，鎳金屬離子會通過皮膚滲透進入人體，可能引發皮膚過敏發炎。

