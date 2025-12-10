“春秋假”後，“雪假”會帶來什麼？

12月3日，吉林市中小學生在吉林市納美山谷度假區參加“雪地龍舟”趣味活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，今年以來，一些地區中小學放春秋假引發了熱議。如今，部分省區的中小學生又有了一個新的假期——雪假。



2025年12月，在吉林和新疆等地上學的青少年開始放“雪假”。多則八九天，少則五六天的“雪假”，讓更多的孩子奔向校園外的廣闊天地。從白山鬆水，到天山南北，一場場冰雪盛宴漸次綻放。



寒假之外，又放“雪假”，為何備受關注？出於哪些考慮？又有哪些效應？



“組團”送政策：部門聯動 精準“投放”



回顧這次吉林、新疆等地的“雪假”，最大的特點莫過於聯動各方，多部門協同，以系統思維統籌假期安排，力求讓假期充分發揮作用，培育冰雪運動愛好者、參與者，為冰雪經濟持續注入新動能。



多部門“組隊”，一盤棋推進。地處世界冰雪“黃金緯度帶”的吉林，由多部門形成合力，讓“假”放得更徹底。當地文旅、教育、人社、體育等部門聯合印發工作方案，以“冰雪”為引線，打出“學生免費、家長優惠、職工調休”的政策組合拳。“讓孩子們增強體魄，熱愛家鄉的冰雪，實現快樂成長。”吉林省文旅廳廳長孫光芝說。



孫光芝介紹，近年來，廣東、浙江、四川、湖北、陝西等地探索性設置中小學春秋假，收到了不錯的效果，吉林省這次的“雪假”設計也借鑒了這些省份好的經驗。結合本地實際情況和氣候條件，吉林省在原有“雪假”設置在寒假第一周的基礎上，進行調整和統籌規劃，本年度“升級版”雪假應運而生。



同樣地處世界冰雪“黃金緯度帶”的新疆多地，烏魯木齊市、阿勒泰地區先後宣布，12月1日至5日為義務教育階段學生放首個“雪假”，加上前後兩個周末，可擁有9天假期。阿勒泰市教育局局長範永康表示，這是多部門聯合推動青少年冰雪運動發展的一次創新實踐。

