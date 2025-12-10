主創談《得閑謹制》：書寫小人物抗戰壯舉

（圖片來源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，一眾布衣甲，一場守家戰。抗戰題材電影《得閑謹制》正在熱映，該片從微觀視角切入，圍繞一群老百姓攜手抗日保衛家園展開敘事。何謂“得閑謹制”？該片如何呈現抗戰歷史，有何獨特之處？記者日前專訪編劇蘭曉龍、導演孔笙、領銜主演肖戰，聽他們講述影片創作理念和故事細節。



影片講述了肖戰飾演的機械廠鉗工莫得閑拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與防空炮長肖衍及其手下在戈止鎮落腳，一小隊日本偵察兵的意外到來打破了小鎮的平靜生活，全鎮百姓奮起抵抗守護家園的故事。



“‘得閑謹制’，顧名思義，指的是莫得閑在製作的器物上刻下姓名，體現了工匠對技藝品質的堅守。”孔笙表示，這四個字是工藝的堅守更是精神的傳承，代表著千千萬萬個老百姓像莫得閑那樣，秉持勇毅執著的工匠精神，同心禦敵、為家而戰。



“莫得閑手工能力極強，為了在亂世中更好保護家人，他把家里的物件都改造成武器。從暗線上看，該片其實是個軍工戲，展現平民百姓如何將手中的鋤頭、刀一步步變成進攻的武器。”蘭曉龍進一步解釋道。



從背井離鄉到組建家庭，再到守護家園，影片始終圍繞“家”來謀篇布局，從小人物視角切入，展現了他們用智慧、勇氣和鮮血與敵人鬥爭的歷程。



長期戰亂和顛沛流離，讓莫得閑將自家房屋建造得堅固無比；逃難路上多次遇上空襲，導致莫得閑的孩子莫等閑從小聽力受損……“多處細節提到戰爭給普通人帶來的創傷和影響，也讓他們深知亂世中‘家’之珍貴。”孔笙說。



撤離宜昌時，老太爺背上祖宗牌位，莫得閑妻子夏橙不忘給宅子上鎖；戰場形勢危急，老太爺仍要把跑掉的家豬追回來……有網友評論稱，影片中眾人對“家”的感知無比具體，最終捍衛家園的行動自然升華為保家衛國的壯舉。



在肖戰看來，戰爭一次次打到家門口、家園一次次被毀，讓莫得閑完成了從怯懦到勇敢的轉變。“從下決心犧牲自己引爆旗杆的炸彈到與肖衍的炮兵團聯手殲敵，從獨白‘就這樣子吧’到‘就不這樣子’，莫得閑決定誓死一戰，守護自己的小家，保衛腳下的土地。”他說。

