俄烏衝突進展：澤連斯基鬆口　和平計劃拆分

12月8日，在英國倫敦唐寧街10號首相府，英國首相斯塔默（左二）、法國總統馬克龍（右一）、德國總理默茨（左一）與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。（圖片來源 新華網） 中評社北京12月10日電／據新華社報導， 烏克蘭總統澤連斯基9日接受媒體採訪時表示，經過多方磋商修改，美國方面先前提出的俄烏“和平計劃”已拆分成三個文件，他希望10日向美方提交這一更新後的版本。同時，如果美國和歐洲能確保選舉安全，烏克蘭願意在60至90天內舉行選舉。



據《基輔獨立報》報導，澤連斯基表示，初版28點“和平計劃”已經拆分成三個文件，分別是一份20點框架協議、一份美歐對烏安全保障文件，以及一份關於烏克蘭戰後重建的文件。



另據烏克蘭國際文傳電訊社9日援引澤連斯基的話報導，目前烏美討論的雙邊安全保障或“類同”《北大西洋公約》第五條關於集體防禦的條款。今後幾天或幾周內，烏方將能夠詳細瞭解美國所能提供的安全保障。



此外，澤連斯基9日在記者會上承認，雖然烏方非常希望加入北約，但烏方清楚，“不論美國，還是其他幾個國家”，眼下都不希望烏克蘭加入北約。俄羅斯更是永遠不會同意烏克蘭加入北約。



為在結束俄烏衝突的談判中爭取更多支持，澤連斯基8日以來會見多位歐洲領導人。英國首相斯塔默、法國總統馬克龍以及德國總理默茨8日在英國倫敦與澤連斯基舉行會談，強調烏克蘭需要強有力的安全保障。澤連斯基之後前往比利時首都布魯塞爾，同北約秘書長呂特、歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。



澤連斯基9日在接受媒體採訪時還說，如果美國和歐洲能確保選舉安全，烏克蘭願意在60至90天內舉行選舉。這一表態意在回應美國總統特朗普關於烏克蘭政府以戰事為借口迴避選舉的指責。特朗普8日接受美國《政治報》採訪時對烏克蘭是否還是“民主國家”表示質疑。