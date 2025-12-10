中國經濟這一年：培育新優勢　激發新動能

四川成都市，昂跑中國首家旗艦店開業活動現場。（圖片來源：人民日報/受訪者供） 中評社北京12月10日電／據人民日報特別報導，2025年，“十四五”收官之年，中國式現代化進程中具有重要意義的一年。這一年，經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟社會發展主要目標將順利實現。“穩”的格局、“進”的勢頭，離不開高質量發展的扎實推進。



去年底，中央經濟工作會議對2025年經濟工作作出系統部署，其中“積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟”“促進平台經濟健康發展”“大力發展縣域經濟”“大力發展海洋經濟和灣區經濟”引人注目。一年來，這些“經濟”持續成長壯大，它們是中國經濟的鮮活實踐，也是高質量發展的生動注腳。



新業態激活消費新動能，釋放市場巨大潛力。



首發經濟不斷上新，北京、上海、四川成都等地加強政策支持力度，吸引眾多首店、首發品牌入駐，成為挖掘內需潛力的重要抓手。冰雪經濟持續升溫，逐漸從“一季熱”變為“四季火”，冰雪產業規模2025年預計突破萬億元。銀發經濟空間廣闊，養老新業態、新模式不斷湧現，銀發消費市場規模穩步增長。平台經濟規範有序，在以舊換新政策的支持下，平台企業強化技術創新、優化服務體驗，助推消費提質升級。



新領域釋放發展新活力，塑造區域競爭優勢。

