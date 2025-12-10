叫板奈飛　派拉蒙要全現金敵意收購華納

這是2019年7月31日在美國華盛頓拍攝的美元紙幣。（圖片來源 新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，美國流媒體巨頭奈飛公司宣布與華納兄弟探索公司（華納兄弟）董事會達成併購協議後僅三天，另一傳媒企業派拉蒙天舞公司8日對華納兄弟發起敵意收購，聲稱要以全現金方式收購後者股東的股份，目標是納入其全部資產，收購總額或達1084億美元。



派拉蒙天舞稱，相對於己方開出的條件，奈飛所提為“次等”方案。美國總統特朗普7日表態將介入審批決策，也為這場競購添加政治色彩。



派拉蒙向華納股東“拋餌”



派拉蒙天舞提出的方案是繞過華納兄弟董事會、以全現金形式收購後者股東股份，報價每股30美元，目標囊括後者所有資產，包括美國有線電視新聞網（CNN）等有線電視業務。



奈飛與華納兄弟管理層達成的收購協議則包含現金和換股形式，定價每股27.75美元，收購對象是華納兄弟的電視、電影製作和流媒體業務，而有線電視業務將被剝離、以獨立企業身份上市。



派拉蒙天舞8日發表聲明說，華納兄弟董事會接受的奈飛收購方案是“次等提議”，而己方提議可讓華納兄弟的股東利益“最大化”。



派拉蒙天舞董事會主席兼首席執行官戴維·埃利森當天接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時說，“現金依然為王”，他們提議支付的現金將比奈飛多176億美元。埃利森還“搬出”特朗普，稱後者青睞“競爭”，而派拉蒙天舞與特朗普政府關係友好且公司規模較小，因而收購監管審批時間更短。



奈飛5日說，收購協議預期在12至18個月內通過監管部門審批。派拉蒙天舞則在8日聲明中“潑冷水”，稱其預期“不現實”。



據英國《金融時報》報導，派拉蒙天舞9月14日率先提出收購華納兄弟，當時報價為每股19美元。截至本月4日，派拉蒙天舞提出6輪報價，最終抬升至每股30美元。

